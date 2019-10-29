Гуйян, Китай, , 06:32 — REGNUM Восемь человек погибли и еще двое получили ранения в результате обрушения на строительной площадке в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 29 октября агентство Синьхуа.

Строящаяся подземная парковка в районе Гуаншаньху в провинциальной столице городе Гуйян обрушилась в 16:21 по местному времени 28 октября, сообщили местные власти. Всего 14 человек находилось на месте происшествия. Троим удалось убежать, одного удалось очень быстро спасти из-под завалов, еще десять оказались под завалами.

К 3:00 по местному времени 29 октября были найдены оказавшиеся под завалами рабочие. Восемь из них погибли и еще двое получили ранения, однако находятся в стабильном состоянии. Ведется расследование причин произошедшего.

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