Игарка, Красноярский край, , 06:31 — REGNUM На расстоянии около 10 км от города Игарка (Красноярский край) вниз по течению реки Енисей обнаружен вертолёт Ми-2 без опознавательных знаков. Как сообщили ИА REGNUM 29 октября в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, по данному факту проведена проверка.

Проверку проводила Норильская транспортная прокуратура совместно с Таймырским ЛО МВД России.

Установлено, что собственником и пилотом воздушного судна является житель Красноярска. Нарушая закон, он использовал вертолёт без сертификата лётной годности, судовой документации, исправного аварийно-спасательного оборудования.

Пилотирование осуществлялось без согласования плана полёта. Территориальные органы аэронавигационного обслуживания города Игарка уведомлены об этом не были.

Транспортный прокурор направил в суд Красноярска исковое заявление о запрете эксплуатации воздушного судна до того момента, пока собственник не получит необходимые документы и не приведёт вертолёт в порядок.

Правонарушитель привлечён к административной ответственности — оштрафован на 35 тысяч рублей.

Собственник перевёз вертолёт Ми-2 на теплоходе в город Красноярск.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Красноярском крае обнаружили обгоревший вертолёт.

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