Екатеринбург, , 06:28 — REGNUM В Екатеринбурге из окна роддома городской больницы №40 выпала женщина, которая несколько дней назад родила ребёнка. Как сообщает городской информационный портал Е1, факт трагического инцидента подтвердили в полиции.

Чрезвычайное происшествие произошло поздним вечером 28 октября и по предварительной информации не носит криминальный характер.

«По предварительным данным, которые на момент подготовки материала удалось узнать представителям МВД, женщина родила не сегодня, а несколько дней назад. Малыш находился в другой комнате и не пострадал. Трагедия случилась на третьем этаже здания. Личность скончавшейся роженицы установлена», — сообщил изданию пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что на данный момент полиция выясняет все обстоятельства и причины произошедшего. Также Валерий Горелых отметил, что по имеющейся у сотрудников полиции информации у женщины были проблемы со здоровьем.