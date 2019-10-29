Екатеринбург, 29 октября 2019, 06:28 — REGNUM В Екатеринбурге из окна роддома городской больницы №40 выпала женщина, которая несколько дней назад родила ребёнка. Как сообщает городской информационный портал Е1, факт трагического инцидента подтвердили в полиции.
Чрезвычайное происшествие произошло поздним вечером 28 октября и по предварительной информации не носит криминальный характер.
Он добавил, что на данный момент полиция выясняет все обстоятельства и причины произошедшего. Также Валерий Горелых отметил, что по имеющейся у сотрудников полиции информации у женщины были проблемы со здоровьем.