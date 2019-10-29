Томск, , 06:15 — REGNUM Томскую семью, потерявшуюся на лесной дороге, спасли сотрудники полиции. Как сообщили ИА REGNUM в УМВД по Томской области, поиски пропавших были организованы незамедлительно.

28 октября стало известно, что в Томской области пропала семья — мужчина, женщина, годовалый ребёнок. На своём автомобиле они уехали из Томска в гости в посёлок Белый Яр Верхнекетского района и не выходили на связь с 26 октября.

Читайте также: В Томской области пропала семья с годовалым ребёнком

28 октября сотрудники ОМВД России по Верхнекетскому району обнаружили пропавшую семью на лесной дороге между посёлком Суйга Молчановского района и посёлком Нибега Верхнекетского района — в 40 км от ближайшего населённого пункта.

Машина семьи 26 октября застряла в грязи. 27 октября у них кончились еда и бензин, сел аккумулятор. Полицейские доставили семью в посёлок Белый Яр. Автомобиль, на котором они передвигались, эвакуировать оказалось невозможным.

Выяснилось, что семья двигалась по навигатору по маршруту Томск — Колпашево — Белый Яр. Мужчина ехал по указанному маршруту впервые, поэтому пришлось пользоваться навигатором.

Супруги получили переохлаждение нижних конечностей. Ребёнок в порядке. В целом жизни и здоровью томичей ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в поисках пропавшей семьи также участвовали сотрудники МЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: Пропавшая семья из Томска найдена