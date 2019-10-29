Пермь, , 05:47 — REGNUM В Перми вечером 28 октября, как и на всей территории Пермского края, бушевало ненастье. По данным пресс-службы мэрии, порывы ветра достигали 25 метров в секунду, в результате поврежден ряд объектов.

На 17:45 местного времени (15:45 мск) 28 октябре в единую диспетчерскую службу поступило 22 обращения с информацией о разрушениях вследствие непогоды. Ураган повалил деревья, оставил поврежденными урны, рекламные конструкции, кровли, остановочные павильоны.

В парке им. Чехова повреждена смотровая площадка. В Орджоникидзевском районе из-за шквалистого ветра произошла авария на электросетях.

Стоит отметить, мэрия еще 27 октября объявила о том, что муниципалитет переведен в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятным метеопрогнозом. 28 октября администрации, подрядчики и управляющие компании оперативно приступали в ликвидации последствия разрушительного ветра.

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