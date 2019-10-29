Якутск, , 05:50 — REGNUM В соцсетях активно обсуждается видео, на котором многодетная семья из Якутска роется в мусорных контейнерах и собирает еду в мешок. Мэр города Сардана Авксентьева поручила разобраться в ситуации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мусорные баки

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Под опубликованным видео, где трое детей (девочка сидит в коляске) и их мать вытаскивают что-то из мусорных баков, пользователи оставляют гневные комментарии и призывают власти Якутска помочь семье.

«Это повсюду в России так! Какие маленькие социальные пособия на детей в стране! Я почти каждый день вижу людей, роющихся в мусорных баках, с целью найти еду. Президент Путин очевидно не знает».

Многодетную семью посетили инспекторы по делам несовершеннолетних.

Женщина сказала полицейским, что она вместе с детьми собирала пищевые отходы для собаки. В мэрии заверили, что семье окажут помощь, проверят условия проживания, а также получает ли она все полагающиеся пособия на детей.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат начнёт анализировать сведения о финансовом положении, условиях жизни и трудовой деятельности граждан по трём целевым группам: семьи с несовершеннолетними детьми, люди старшего поколения, женщины с детьми.