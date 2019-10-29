Пермь, , 05:36 — REGNUM В Пермском крае вечером 28 октября бушевало ненастье. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия вызвали аварии на объектах электросетевого хозяйства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОАО «МРСК-Урала».

Обесточенными оказались 50 населённых пунктов с населением более 5,3 тысяч человек. Энергетики в оперативном порядке занялись ликвидацией последствий урагана.

На 22:15 местного времени (20:15 мск) 28 октября без электричества оставалось 28 населённых пунктов, где проживает примерно 1 тыс. человек.

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