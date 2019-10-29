Давао, Филиппины, , 04:46 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 29 октября на филиппинском острове Минданао. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGC).

Подземные толчки были зафиксированы около 09:05 по местному времени (04:05 мск). Эпицентр землетрясения находился в 43 километрах к юго-западу от портового города Давао, население которого составляет более 1,6 млн человек. Очаг залегал на глубине около 50 километров.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало.