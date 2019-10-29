Чкаловск, Нижегородская область, , 03:49 — REGNUM Директора учреждения по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Чкаловска (Нижегородской области) привлекли к ответу за то, что детей перевозили, не имея лицензии. Данный факт был обнаружен в ходе прокурорской проверки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомство отвечает за организованные перевозки учащихся в городском округе. По закону для данного вида деятельности должна быть оформлена лицензия, а если она истекла, то перевозить пассажиров до переоформления нельзя. Между тем, несмотря на это, с 30 июня по 22 июля 2019 года детей перевозили без оформленного документа в Городецкий район. Лицензия была получена лишь 22 июля.

К ответу в рамках административного дела привлекли директора организации.

Напомним, в Дзержинске проверка компании пассажирских перевозок, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, также выявила ряд нарушений. В частности, на маршрут выходили автобусы с техническими неисправностями. В адрес руководства фирмы внесено прокурорское представление, а водителей привлекли к административной ответственности.