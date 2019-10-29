Петропавловск-Камчатский, , 03:18 — REGNUM Два легковых автомобиля столкнулись в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления ГИБДД РФ по Камчатскому краю.

Сообщается, что авария произошла вечером 28 октября на улице Высотной. Водитель легковушки Toyota выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковым автомобилем Honda. В результате ДТП водитель Honda погиб на месте от полученных травм, еще водитель и пассажир другой иномарки получили травмы и были доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Корсаковском районе Сахалина столкнулись две легковушки. В результате аварии пострадали четыре человека, они получили тяжелые травмы.

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