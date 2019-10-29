Биробиджан, , 02:34 — REGNUM В понедельник, 28 октября, в городе Облучье Еврейской автономной области была остановлена работа городской котельной ТЧ-1 по причине полного израсходования запасов топочного мазута, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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От потребителей отключено горячее водоснабжение, теплоснабжение переведено в режим циркуляции.

Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, разъясняя причины произошедшего, отметил, что руководство поселения не смогло в полной мере взять на себя обслуживание данной котельной, которая была безвозмездно передана от ОАО «РЖД». Затем котельная была передана на обслуживание областному государственному предприятию «Облэнергоремонт плюс». Запаса топлива было достаточно до начала ноября.

«К этому времени должны были быть разблокированы счета «Облэнергоремонт плюс» и разрыва в отоплении произойти не должно. Вместе с тем счета вовремя разблокированы не были и предприятие не смогло оплатить топливо, хотя финансовые средства для этого имеются. В настоящее время вопрос со счетами решен, мазут будет оплачен. Ситуация внеплановая, но мы её контролируем. Погода достаточно тёплая, негативных последствий нет, подключили силы МЧС», — рассказал губернатор области Александр Левинталь.

Как сообщало ИА REGNUM, на части котельных в ЕАО так и не удалось создать нормативный запас топлива, достаточный для нормального прохождения отопительного периода.