Магадан, Магаданская область, , 02:10 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,5 было зафиксировано под Магаданом в ночь на 29 октября, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Магаданской области.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался в 61 километре к северо-востоку от Магадана. Глубина залегания очага составила 15 километров. Отмечается, что жители некоторых районов города ощутили незначительные толчки, однако жертв и разрушений не было. Жалоб от местного населения также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября подземные толчки магнитудой 4,3 были зафиксированы к востоку от Южных Курил. Эпицентр землетрясения находился в 134 километрах от Курильска.

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