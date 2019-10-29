Южно-Сахалинск, , 00:57 — REGNUM Два легковых автомобиля столкнулись в Корсаковском районе Сахалинской области, сообщает АСТВ.

Сообщается, что авария произошла вечером 28 октября между Второй Падью и Третьей Падью. Легковой автомобиль Honda двигался в сторону Корсакова и столкнулся с иномаркой Nissan, которая выехала на встречную полосу. В результате ДТП пострадали четыре человека, одно из них — зажало в машине. Отмечается, что все пострадавшие получили тяжелые травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября два грузовых и один легковой автомобиль столкнулись на Московской кольцевой автодороге (МКАД). В результате ДТП пострадала водитель легковушки, информации о ее состоянии не сообщалось.

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