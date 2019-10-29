Аннаполис, США, , 02:06 — REGNUM Джеррод Уоррен Рамос, застреливший пять человек в редакции американского издания Capital Gazette в городе Аннаполис, признал свою вину. Об этом 28 октября сообщает газета The Washington Post.

Перед этим Рамос заявил о своей недееспособности, ссылаясь на психическое расстройство, которое мешало ему понять незаконность его действий во время стрельбы. Он попросил провести отдельное судебное разбирательство с участием присяжных по вопросу о его недееспособности и отбор присяжных для этого разбирательства должен начаться 30 октября.

В свете признания Рамосом своей вины за несколько дней до начала судебного процесса, суд разбивает процесс на два этапа. Первый этап устанавливает сам факт совершения преступления. Второй разбирается с вопросом, было ли преступление совершено подозреваемым под влиянием психического расстройства.

Эксперты считают, что избранная защитой тактика добиться оправдания Рамоса в следствие его психического расстройства, после чего его должны будут направить на лечение, имеет не очень большие шансы на успех.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 июля Джерроду Рамосу были предъявлены обвинения по 23 пунктам, среди которых обвинения в убийстве пяти человек. После того, как суд удовлетворил ходатайство адвоката об отмене явки Рамоса на заседание суда, Рамос отказался признать себя виновным.

Напомним, в результате нападения на редакцию издания Capital Gazette 28 июня погибли пять сотрудников газеты. В совершении преступления обвиняется Джеррод Рамос, который ранее, в 2012 году, безуспешно подавал на газету в суд за клевету.

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