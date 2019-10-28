Москва, , 23:42 — REGNUM Один человек пострадал в результате столкновения двух грузовых и одного легкового автомобилей на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом 28 октября сообщила пресс-служба УГИБДД по Москве.

Грузовик Static.mvd.ru

Авария произошла в районе 29-го километра МКАД. Столкнулись три автомобиля. Легковой автомобиль иностранного производства перевернулся от удара.

В результате ДТП пострадала женщина ― водитель иномарки. Информация о её состоянии не сообщается. В районе ДТП наблюдается затруднение движения автотранспорта.

На месте аварии работают представители ГИБДД. Выясняются все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Новой Москве с участием грузового автомобиля, гружённого щебнем. В результате аварии пострадал водитель грузовика.

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