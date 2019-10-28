Донецк, , 23:02 — REGNUM Ополченец погиб при очередном обстреле с украинской стороны территории Донецкой Народной Республики. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.

Украинские военнослужащие обстреляли район населённого пункта Зайцево с применением крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. В результате обстрелов получил смертельное ранение военнослужащий Народной милиции.

Информация о жертвах и пострадавших среди мирного населения, а также о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется. Доступ спасателей в район ограничен в связи с непрекращающимися обстрелами.

В связи с произошедшим в Народной милиции призвали наблюдателей СпециальноймониторинговоймиссииОБСЕ зафиксировать факт гибели военнослужащего ДНР и призвать украинские войска выполнять достигнутые ранее договорённости по перемирию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 случаях нарушения режима прекращения огня в ДНР украинскими боевиками.

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