Златоуст, Челябинская область, , 21:47 — REGNUM В челябинском Златоусте от голода умер девятимесячный ребёнок, оставленный дома один. Об этом пишут местные СМИ.

Трагедия произошла на улице Машиностроителей. Как пишет «Первый областной», 21 октября мать троих детей ушла с семилетним сыном и оставила дома одних трёхлетнюю девочку и младенца. 23 октября она вернулась. К тому времени мальчик скончался. Девочка была жива. Женщина взяла её с собой.

25 октября бабушка детей пришла их проведать и нашла своего внука мёртвым.

Изданию Ura.ru факт трагедии подтвердила бывший детский омбудсмен региона Ирина Буторина. По её словам, правоохранительные органы ведут проверки.

«Дети изъяты из семьи и находятся в приюте», — сказала Буторина.