Тбилиси, , 21:35 — REGNUM В результате взрыва природного газа в одном из корпусов на улице Тевдоре Мгвдели в Тбилиси пострадал один человек. Об этом 28 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Пострадавший 77-летний мужчина перевезен в Ожоговый центр. Состояние пострадавшего тяжелое.

Напомним, на улице Тевдоре Мгвдели в Тбилиси на 5-м этаже жилого корпуса произошел взрыв. По существующей информации, взрыв вызван скоплением природного газа.

В результате взрыва обрушились стены квартиры на пятом этаже дома. На месте мобилизована группа пожарных-спасателей.