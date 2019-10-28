Челябинск, , 21:49 — REGNUM Мальчика 11 лет спас командир танкового взвода Осман Мамутов из горящей машины в Челябинской области. Об этом 28 октября сообщает портал 74.ru.

На девятом километре автотрассы Чебаркуль — Мисяш ночью 27 октября произошло ДТП с участием легковых автомобилей Lada Kalina и Ford Focus. После столкновения Ford Focus вылетел в кювет и загорелся.

Проезжавший мимо Мамутов увидел горящую машину и остановился. По его словам, возле места ДТП стояли несколько мужчин и просто смотрели на горевший автомобиль. Мамутов услышал крики из салона Ford Focus, подбежал к нему и увидел в салоне ребёнка. Мамутов вытащил его, донёс до шоссе и отдал своей супруге.

После этого военный спросил у ребёнка, есть ли ещё кто-то в машине, на что мальчик ответил, что там остались его родители. Мамутов попытался их спасти, сбивал пламя огнетушителем, но не успел. Больше всего военного и его супругу возмутило то, что стоявшие рядом мужчины даже не предпринимали попыток спасти людей, хотя слышали доносившиеся из автомобиля крики.

При этом Мамутов отметил, что героем себя не считает. «Если бы всех спас, то, может быть, был бы подвиг», — сказал военнослужащий. В областном управлении ГИБДД сообщили, что в настоящее время готовится ходатайство перед командующим Центрального военного округа о награждении Османа Мамутова.

Ранее ИА REGNUM сообщало об 11-летней школьнице, которая спасла девочку двух лет от гибели под колёсами поезда в Челябинской области. Юная спасительница успела подхватить идущего по полотну железной дороги ребёнка, на которого мчался тепловоз и скатится в сторону. За спасение жизни ребёнка героиня будет награждена 1 ноября в Совете Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинская школьница спасла двухлетнюю девочку из-под поезда