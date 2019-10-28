Париж, , 21:31 — REGNUM Стрельба у мечети в Байонне — неслыханный теракт, несовместимый с принципами политического движения «Национальное объединение», заявила 28 октября лидер движения Марин Ле Пен на своей странице в Twitter.

По её словам, случай в Байонне является преступлением, к которому надо отнестись с максимальной строгостью.

«Теракт против мечети в Байонне — неслыханный акт, полностью противоречащий ценностям, провозглашаемым нашим движением. К таким преступлениям надо относиться предельно строго», — написала Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября 84-летний мужчина устроил стрельбу и бросил самодельную бомбу у мечети в городе Байонне. Он ранил двух человек, пытался бежать, но был задержан полицейскими.

Позднее СМИ сообщили, что ранее нападавший участвовал в местных выборах от движения, возглавляемого Ле Пен.

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