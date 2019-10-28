Астрахань, , 21:16 — REGNUM В Астрахани 24 октября во время работы погиб монтажник. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области, по факту его гибели организована доследственная проверка.

По версии следствия, утром 24 октября местный житель устанавливал оборудование для сотовой связи на улице Белгородской. Он упал с крыши гаража, был госпитализирован, однако через несколько часов скончался от полученных травм.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.