Москва, , 21:12 — REGNUM Мужчина, угрожавший взорвать жилые дома, задержан сотрудниками полиции в Москве. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Задержание

Сотрудники полиции выехали на место происшествия после получения информации от граждан о неизвестном мужчине в маске, который возле магазина на Ленинском проспекте кричал, что взорвёт дома.

При попытке задержать мужчину он распылили из баллончика неизвестное вещество в сторону сотрудников полиции. Как пояснили в пресс-службе, мужчина сделал это с умыслом избежать обвинений и разбирательств по поводу угроз о взрыве дома.

Мужчина был задержан, в отношении него следователями заведено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на полицейского патрульной службы в районе Лианозово в Москве. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ранил сотрудника полиции при задержании.

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