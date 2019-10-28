Екатеринбург, , 21:08 — REGNUM В Свердловской области ураганный ветер и сильный дождь оставил без электричества 25 тыс. потребителей. Сила ветра достигала 25 м/с., сообщает пресс-служба филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго».

ЛЭП Павел Редин © ИА Красная Весна

Технологические нарушения возниклм в Белоярском, Сысертском и Берёзовском городских округах. Без света остались жители более 20 населённых пунктов. Идёт восстановление электроснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики обещали Среднему Уралу сильный дождь и ураганный ветер. Согласно прогнозам, сила ветра ожидалась до 27 м/с.