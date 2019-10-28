Еманжелинск, Челябинская область, , 20:54 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер проинформирован о ситуации в Еманжелинске, где в ночь на 26 октября неизвестные испортили колёса более 80 машин. Он обсудил её по телефону с главой областного УМВД Андреем Сергеевым, сообщает губернаторская пресс-служба.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства этого дела, идет поиск злоумышленника. Глава региона также поручил управлению внутренней политики и главе муниципального образования следить за развитием ситуации, оказывать следствию всю необходимую помощь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 октября повреждёнными оказались колёса более 80 машин: как отечественных дешёвых, так и дорогих иномарок. Рано утром того же дня в полицию принесли первое заявление об этом преступлении. Затем счёт таким заявлениям ста исчисляться десятками.

Ситуация вызвала широкий резонанс. Преступление активно обсуждают на местных форумах и в различных пабликах. Среди прочего граждане выдвигают свои версии, в частности, не исключают, что к беспределу причастны владельцы одной из платных автостоянок, которые тем самым якобы хотели завлечь к себе как можно больше клиентов, создав у автомобилистов иллюзию опасности оставления «железных коней» на неохраняемых парковках.

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