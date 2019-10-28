Еманжелинск, Челябинская область, , 20:40 — REGNUM В южноуральском Еманженинске за одну ночь оказались повреждены колёса более 80 машин. Об этом сообщает пресс-служба челябинского областного управения МВД.

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ЧП произошло в ночь на 26 октября. Первое заявление полицейские получили рано утром того же дня. Повреждёнными оказались колёса как отечественных машин, так и дорогих иномарок.

Сейчас идут проверки. Сотрудники полиции ищут лиц, совершивших преступление.

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