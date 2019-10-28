Курск, , 20:33 — REGNUM В Курской области с 25 по 27 октября были задержаны 27 водителей, находящихся в состоянии опьянения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, Госавтоинспекция проводила сплошную проверку водителей на трезвость.

Пьяный за рулем Цитата из к/ф «Огни большого города». реж Чарльз Чаплин. 1931. США

Один из остановленных водителей отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Семь водителей были задержаны за повторные случаи управления автомобилем в нетрезвом виде. Они будут привлечены к уголовной ответственности.

Также инспекторы просят курян сообщать в дежурную часть, если они стали свидетелями того, что человек с признаками алкогольного опьянения находится за рулём транспортного средства.