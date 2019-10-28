Тбилиси, , 20:24 — REGNUM На улице Тевдоре Мгвдели в Тбилиси на пятом этаже жилого корпуса произошел взрыв. Предположительно, взрыв вызван скоплением природного газа. Об этом 28 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Скорая помощь. Грузия Giorgi Balakhadze

Как заявили Первому каналу в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, в результате взрыва, возможно, пострадали несколько человек.

По информации ведомства, в результате взрыва обрушились стены квартиры на пятом этаже дома.

На месте мобилизована группа пожарных-спасателей.