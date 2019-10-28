Тбилиси, 28 октября 2019, 20:24 — REGNUM На улице Тевдоре Мгвдели в Тбилиси на пятом этаже жилого корпуса произошел взрыв. Предположительно, взрыв вызван скоплением природного газа. Об этом 28 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
Как заявили Первому каналу в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, в результате взрыва, возможно, пострадали несколько человек.
По информации ведомства, в результате взрыва обрушились стены квартиры на пятом этаже дома.
На месте мобилизована группа пожарных-спасателей.