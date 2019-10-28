Меймене, Афганистан, 28 октября 2019, 20:45 — REGNUM 27 октября официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) усилиями Национальных сил безопасности и обороны была отбита крупная атака боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По сообщению афганского новостного издания Tolo News, десятки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали нападение на контрольно-пропускные пункты Национальных сил безопасности и обороны на территории уезда Паштун Кот провинции Фарьяб.
По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, в ходе боя Национальными силами безопасности и обороны было ликвидировано по меньшей мере 53 талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще десятки получили ранения различной степени тяжести.
На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.