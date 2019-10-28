* талибов — запрещённая в России организация

Меймене, Афганистан, , 20:45 — REGNUM 27 октября официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) усилиями Национальных сил безопасности и обороны была отбита крупная атака боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Национальная армия Афганистана DVIDSHUB

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, десятки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали нападение на контрольно-пропускные пункты Национальных сил безопасности и обороны на территории уезда Паштун Кот провинции Фарьяб.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, в ходе боя Национальными силами безопасности и обороны было ликвидировано по меньшей мере 53 талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще десятки получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.