Париж, , 20:10 — REGNUM Стали известны некоторые подробности стрельбы в мечети во французском городе Байонна на юге Франции. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 28 октября, французская полиция.

Стрельба Geoffrey Fairchild

Инцидент произошел примерно в 14:30 по местному времени (16:30 по московскому времени). Стрелок — 60-летний мужчина (по другим данным, ему 84 года) крайне правых взглядов. По неподтвержденным данным, он состоял в партии Марин Ле Пен.

Установлено, что он несколько раз выстрелил в прихожан на выходе из религиозного заведения, после чего бросил в здание мечети бутылку с зажигательной смесью. Затем он скрылся. Двое прихожан получили ранения.

Полиция задержала стрелка в его дома в городе Ланд примерно в 100 км от места преступления. В машине у стрелка был обнаружен баллон с газом.

Сейчас стрелка допрашивают. Информация о мотивах преступления пока не поступала.