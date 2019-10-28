Анкара, , 20:17 — REGNUM Как минимум 27 человек пострадали в ДТП с автобусом в центральной части Турции. Об этом 28 октября сообщает газета Cumhuriyet.

По предварительным данным, авария произошла возле населённого пункта Озан в районе Сарайкент в центральной части Турции. Автобус, в котором ехали студенты университета из города Йозгат, направлялся из района Акдагмадени в Йозгат.

Сообщается, что водитель автобуса по неизвестным пока причинам потерял управление и допустил опрокидывание автобуса на обочину дороги.

В результате аварии пострадали 27 человек. Раненые были доставлены на машинах скорой помощи в больницы районов Акдагмадени, Соргун и Сарайкент. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании водителя попавшей в ДТП под Кировом маршрутки. В результате ДТП погибли четыре человека, ещё шестеро пострадали, двое из них, в том числе ребёнок, находятся в тяжёлом состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Кировом задержали водителя попавшей в ДТП маршрутки