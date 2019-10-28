Чернобыль, Украина, , 20:16 — REGNUM Семь мужчин, называющих себя сталкерами, были задержаны украинскими правоохранителями в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

Нарушители были обнаружены в ходе совместного патрулирования полицейских с пограничниками вблизи отселенного города Припять. На территорию зоны отчуждения проникли 19-летний житель Житомирской области, 22-летний житель Киевской области, 27-летний житель Киева, жители Запорожья 25 и 26 лет и двое граждан России 24 и 33 лет. Так называемые сталкеры проникли на запретную территорию с целью экстремального туризма.

В отношении всех семи задержанных были составлены протоколы об административной ответственности. Материалы были направлены и в миграционную службу, для сокращения срока пребывания граждан другого государства на территории Украины.

Любителям экстремального туризма в зону отчуждения возле Чернобыльской АЭС грозит крупный штраф.

Стоит отметить, что поток туристов, желающих посетить Чернобыльскую зону отчуждения, за первое полугодие 2019 года возрос вдвое в сравнении с тем же периодом 2018 года. Нарушителей, проникающих на запретную территорию, правоохранители задерживают постоянно. ИА REGNUM сообщало о задержании в начале октября текущего года трёх туристов-сталкеров на территории отселённого города Припять.

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