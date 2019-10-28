Байонна, 28 октября 2019, 19:13 — REGNUM Во Франции неизвестный мужчина устроил стрельбу у мечети в городе Байонна, сообщает 28 октября портал Actu17.
Сделав несколько выстрелов, злоумышленник бросил в здание самодельную бомбу.
По предварительным данным, в результате два человека получили ранения, а нападавший задержан полицейскими.
Уточняется, что 69-летний злоумышленник является бывшим военнослужащим. СМИ утверждают, что в его машине был найден баллон с газом.
Мотивы, по которым он совершил нападение, пока не установлены.
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