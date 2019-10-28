Москва, , 19:09 — REGNUM Возгорание сухой травы произошло на поле недалеко от бывшего аэродрома Тушино на севере Москвы. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщается, что сухая трава горит в районе дома №66 по Волоколамскому шоссе.

По данным МЧС, возгорание не представляет угрозы для жителей окрестных домов и других объектов.

Пламя распространяется по кромке Москвы-реки, и строения находятся на значительном удалении от возгорания.