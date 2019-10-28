Чебоксары, , 18:37 — REGNUM В Чувашии с начала года управлением Россельхознадзора выявлено три случая загрязнения земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 115 гектаров. Одно из них касалось земель в Цивильском районе, занятых свиноводческим предприятием, было загрязнено тяжёлыми металлами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Внеплановая выездная проверка проводилась в отношении общества «Авангард» на территории Таушкасинского сельского поселения Цивильского района. По итогам исследования взятых проб почвы установлено превышение содержания марганца на части земельного участка площадью более 10 га: 91,33 мг/кг при предельно допустимом значении 60 мг/кг, говорится в сообщении.

По данному факту составлен протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ «Порча земель». Материалы дела переданы в Цивильский районный суд, который назначил 60 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту массовой гибели рыбы в Цивильском районе в одном из водоёмов, где концентрация аммиака была превышена в 1600 раз. В следственном управлении СКР отмечали, что перед судом предстанет заместитель директора — главный инженер компании «Цивильский бекон» (филиал общества «Авангард»). Общая сумма ущерба оценивается в 23 тыс. рублей.

Отметим, что генеральным директором «Авангарда» является депутат Госсовета Чувашии Николай Курчаткин.

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