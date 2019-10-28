Симферополь, , 18:28 — REGNUM Задержанному в Крыму по подозрению в подготовке теракта члену украинских националистических структур Олегу Приходько, предъявлено обвинение в терроризме, сообщает 28 октября пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

Ранее Приходько подозревался в подготовке взрыва в административном здании на территории Крыма. У него были найдены самодельное взрывное устройство, компоненты и приспособления для его изготовления, ёмкости с зажигательной смесью.

По решению суда Олег Приходько арестован на два месяца и переведён в статус обвиняемого.

Напомним, по данному факту было возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления взрывных устройств и о подготовке к осуществлению террористического акта.

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