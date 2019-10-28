Рига, , 18:19 — REGNUM Латвийский авиаперевозчик airBaltic скрыл от надзорных органов опасное авиапроисшествие, которое едва не закончилось крушением самолёта Bombardier CS300 со 130 пассажирами на борту, который следовал по маршруту Женева-Рига, пишет сегодня, 28 октября, латвийский портал Mixnews. ЧП произошло 21 июня 2018 года, однако информацию о нём обнародовали только сейчас, спустя почти полтора года. Рейс из Женевы трижды заходил на посадку в аэропорт Риги из-за штормовых погодных условий.

Во время третьей попытки из-за, как констатировало латвийское бюро по расследованию несчастных случаев и инцидентов на транспорте, «нескоординированных ассиметричных команд управления, отданных экипажем во время приземления», воздушное судно вынесло за пределы посадочной полосы. Шина одного из передних шасси лопнула, однако катастрофы по счастливой случайности не произошло.

Компания airBaltic только на следующий день сообщила в латвийские надзорные органы о произошедшей ситуации, представив отчёт внутреннего расследования. Об инциденте не сообщила и администрация аэропорта Риги.

Сотрудники латвийского бюро по расследованию несчастных случаев и инцидентов на транспорте в итоге не смогли ознакомиться с показанием оборудования после ЧП, провести осмотр на месте и собрать показания свидетелей. В настоящий момент как компании, так и администрации аэропорта, вынесены уточнения процедур оперативного информирования о происшествиях. Никаких дополнительных санкций в отношении airBaltic не предпринималось.