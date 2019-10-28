Ижевск, , 18:43 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено следователями после гибели двухлетней девочки на спортплощадке в Удмуртии. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

ЧП произошло 25 октября на территории спортивно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе. По данным проверки, около 17:30 по местному времени местная жительница с двумя детьми в возрасте два года и семь лет находилась на территории общественного спортивно-оздоровительного комплекса, в который входят детская площадка и спортивные сооружения.

Играя, младшая девочка стала пролезать между перилами металлической конструкции возле стадиона, но зацепилась шарфом и повисла. Ребёнок скончался от удушья. Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

На место происшествия выехали следователи, проводится опрос администрации и работников спорткомплекса, изымается нужная для следствия документация, назначены необходимые экспертизы.

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