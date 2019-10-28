Москва, , 17:50 — REGNUM В связи с прохождением неблагоприятных метеоявлений в России нарушено энергоснабжение в более 1400 населенных пунктах. Об этом стало известно в ходе селекторного совещания, которое провел замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

По его словам, пострадавших населенные пункты находятся на территории восьми регионов РФ.

Уточняется, что все регионы планируют завершить аварийно-восстановительные работы до конца дня 28 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в частности, было нарушено энергоснабжение в 11 районах Кировской области и в одном из районов Кирова в ночь на 28 октября. Уже сегодня в Нижегородской области без света остались 21 тыс. домов, в которых проживают около 47 тыс. человек. В Зеленодольском и Высокогорном районе Татарии, а также в Казани без электричества остались около 5850 потребителей.