Могадишо, , 19:02 — REGNUM В аэропорт сомалийского города Беледвейн приземлился первый самолет, перевозивший гуманитарную помощь от властей Сомали пострадавшему населению в центральном регионе Хираан после того, как река Шабелле вышла из берегов, став причиной крупнейшего наводнения. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Согласно сообщениям, самолет также перевозил членов комитета по борьбе с наводнениями, созданного премьер-министром Хасаном Али Хейре. Члены комитета примут участие в усилиях по оказанию помощи тысячам людей, перемещенных в результате наводнения.

Координационный директор администрации региона Хираан Хаво Ахмед Риджал заявил, что самолет доставлял палатки, посуду и другое оборудование для жертв наводнения, которые в настоящее время сталкиваются с тяжелой гуманитарной ситуацией в районе Элгал.

Источники также указывают, что ожидается, что в ближайшее время в Беледвейн прибудет еще несколько самолетов, которые доставят гуманитарную помощь. Чрезвычайная гуманитарная помощь направляется федеральным правительством Сомали и агентствами помощи в связи с последствиями наводнения. Администрация района Хираан заявляет, что более 50 000 семей были перемещены в результате наводнения в регионе.