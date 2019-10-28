Сочи, Краснодарский край, , 17:46 — REGNUM Обыски и выемку документов провели правоохранители в МУП «Концертный зал «Фестивальный» в Сочи 28 октября.

Изъяты, в частности, все документы МУПа, все печати и документы бухгалтерии, сообщил Интерфакс со ссылкой на свой источник. Официально в правоохранительных органах оперативные действия не комментируют.

Концертный зал «Фестивальный» открылся 14 июля 1979 года и сегодня остается одной из крупнейших концертных площадок в России — он вмещает более 2,5 тыс. зрителей. С января 2019 года директором МУП «Концертный зал «Фестивальный» является Андрей Безроднов. Прежний руководитель зала в 2018 году стал фигурантом дела о растрате 1,3 млн рублей.

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