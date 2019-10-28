Аксайский район, Ростовская область, , 17:44 — REGNUM Пожар, вспыхнувший неподалёку от трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области, частично потушен. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе регионального управления МЧС РФ 28 октября.

«В 17:05 мск один из трёх участков загорания ликвидирован. Производится тушение двух участков (100 метров и 600 метров по фронту). Сил и средств достаточно, угроза населённым пунктам отсутствует», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что в тушении ландшафтного пожара участвуют более 50 человек и около 20 единиц техники.

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