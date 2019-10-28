Салехард, , 17:40 — REGNUM В Салехарде местный бизнесмен получил судимость после травмирования пятилетнего ребёнка в торговом центре. Суд признал 56-летнего гражданина виновным в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба управления СКР по ЯНАО.

Ребёнок травмировался 10 июля, гуляя по ТЦ со своими родителями. Мальчик пробежал по лестнице и упал в сквозной оконный проём, получив множество травм.

Следователи и суд выяснили, что бизнесмен стремился минимизировать свои расходы и не предусмотрел ограждения оконного проёма. Сам он признал вину частично. Суд назначил ему полтора года условно и штраф 250 тыс. рублей. Также удовлетворён гражданский иск родителей ребёнка на 400 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в силу.