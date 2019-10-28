Кемерово, , 17:31 — REGNUM В Ленинском районе Кемерова из окна студенческого общежития выпал молодой человек, он погиб. Об этом сегодня, 28 октября, сообщают местные СМИ.

Сейчас следователи проводят доследственную.

«Факт падения мужчины из окна многоквартирного дома у нас есть. В результате он погиб. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося», — прокомментировали А42.RU в кузбасском СУ СК РФ.

Очевидцы трагедии рассказали, что молодой человек 1998 года рождения приехал учиться в Кемерово из другого региона.