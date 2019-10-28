Чебоксары, , 17:28 — REGNUM В Марпосадском районе Чувашии завершилось рассмотрение дела в отношении бывшего старшего следователя отдела МВД по факту превышения полномочий. Следствие установило, что он способствовал фальсификации ряда документов по делу, фигурантом которого был его родственник, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

В ноябре 2018 года фигурант уголовного дела в составе следственно-оперативной группы выехал в одно из сёл Марпосадского района по сообщению о применении травматического пистолета. Как выяснилось, правонарушение было совершено родственником злоумышленника.

«Чтобы освободить родственника от ответственности, следователь не сообщил своему руководству о личной заинтересованности и конфликте интересов при выполнении служебных обязанностей. Также он скрыл факт обнаружения им стреляных пуль и гильз от травматического пистолета, которые изъял и способствовал фальсификации ряда документов по делу», — сказал Олег Дмитриев.

В управлении отмечают, что в результате родственник не был своевременно привлечен к административной ответственности за нарушение правил применения оружия. Данный факт вскрылся по результатам проверки, проведенной правоохранительными органами. У злоумышленника изъяли травматический пистолет, аннулировав разрешение на ношение и хранение оружия. Использованные пули и гильзы от патронов добровольно сдал следователям экс-полицейский.

Бывшему сотрудников органов внутренних дел инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Постановлением суда дело прекращено с назначением 30 тыс. рублей судебного штрафа. В следственном управлении отмечают, что при вынесении решения учитывалось, что злоумышленник ранее не судим и ему инкриминировалось преступление средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии следствие установило шесть эпизодов служебного подлога в отношении бывшего инспектора ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Шумерлинский». Следствие полагает, что подозреваемый при выявлении нарушений водителями «для улучшения показателей своей работы» шесть раз «выносил постановления о привлечении их как пешеходов к административной ответственности». Речь идёт о статье 12.29 КоАП РФ, предусматривающий 500 рублей штрафа за переход проезжей части вне «зебры».

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