Воронеж, , 17:22 — REGNUM Рассмотрение уголовного дела в отношении Вячеслава Д., обвиняемого в намеренном наезде на курсанта института МЧС весной 2019 года, началось в воронежском суде 28 октября.

Суд допросил потерпевшего и свидетелей, видеосъемка в зале суда была запрещена. Как сообщили «Вести-Воронеж», незадолго до аварии из дома, в котором проживал подсудимый, раздавались «странные звуки» и нецензурные выражение, сам подсудимый, рассказывают свидетели, ходил по двору и размахивал предметом, похожим на лопату. По словам свидетелей, до совершения наезда на курсанта водитель пытался сбить другого юношу, однако тот вовремя отскочил.

Как сообщало ИА REGNUM, резонансное ДТП произошло 1 апреля, при этом известно о нём стало лишь спустя несколько дней — после того, как видео с регистратора попало в сеть. На нем видно, как Mercedes на большой скорости сбивает молодого человека, стоящего на тротуаре близко к краю дороги. Затем автомобиль разворачивается и на большой же скорости скрывается. Молодой человек получил травмы. Самого водителя задержали после того, как СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство, он находится в СИЗО.

Выяснилось, что 45-летний обвиняемый — сын высокопоставленной сотрудницы системы здравоохранения региона. После задержания Д. его мать заявлял журналистам, что он, а плохо видит и психически нездоров. Тогда же выяснилось, что тот действительно состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, недавно он был признан невменяемым с диагнозом «параноидальная шизофрения». При этом он не только сумел получить водительские права, но и менял их. Лишился прав он только в июле этого года, уже находясь под арестом.