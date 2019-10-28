Великий Новгород, , 17:19 — REGNUM Компания «Россети Северо-Запад» направила на помощь новгородским энергетикам пять бригад из Ленинградской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе новгородского филиала «Россети Северо-Запад», мобильная группировка филиала дополнительно будет усилена специалистами компании «Россети Ленэнерго».

Ещё шесть дополнительных бригад в помощь новгородским энергетикам выделила служба лесного хозяйства.

Генеральный директор«Россети Северо-Запад» Артём Пидник сообщил новгородскому губернатору Андрею Никитину, что в настоящее время в восстановлении задействованы 373 специалиста в составе 114 бригад, 115 единиц техники. После ночного урагана восстановление прерванного энергоснабжения велось в сложных погодных условиях при порывах ветра до 28 метров в секунду. Основные разрушения пришлись на центр и юг области — работы идут в Новгородском, Крестецком, Парфинском, Демянском, Поддорском, Солецком, Батецком, Валдайском районах.

Энергетики работают круглосуточно — до полной ликвидации технологических нарушений.

По данным пресс-центра правительства Новгородской области, штормовой ветер 27 октября оставил без электроснабжения более 100 населённых пунктов в 11 районов Новгородской области — Окуловском, Старорусском, Парфинском, Поддорском, Батецком, Солецком, Новгородском, Боровичском, Валдайском, Волотовском и Крестецком районах. Обесточенными оказались населённые пункты, где проживает более 9 тыс. человек.

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