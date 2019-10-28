Салехард, , 17:11 — REGNUM В ямальском Новом Уренгое выясняют причины смерти 50-летней женщины. Её тело было найдено утром 27 октября в микрорайоне Оптимистов, сообщает пресс-служба окружного управления СКР.

Сейчас назначена судебная медэкспертиза. Личность умершей установлена. Её родственники оповещены о трагедии.

Пользователи социальных сетей сообщают, что ранее эта женщина переходила дорогу и упала. Это видели автомобилисты, но они не остановились и не стали ей помогать. Между тем, на Ямале уже зима — столбик термометра находится на отметке около — 10 градусов. Возможно, если бы упавшей вовремя помогли, она осталась бы жива.