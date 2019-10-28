Тбилиси, , 16:58 — REGNUM Хакеры повредили технику и вывели из строя два центральных телеканала Грузии — «Имеди» и «Маэстро». Об этом 28 октября сообщает Sputnik.

«Имеди» вернулся в эфир спустя 40 минут, но работает в чрезвычайном режиме, так как техники вышла из строя и уничтожены компьютеры. «Маэстро» до сих пор не работает.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Грузии произошла кибератака. Сотни сайтов столкнулись с проблемами, в их числе веб-портал Первого канала Грузии. Временно было приостановлено вещание радио Грузии. Одним из первых атаке подвергся сайт администрации Президента Грузии. На сайтах появилась фотография экс-президента Михаила Саакашвили с надписью «Я вернусь».

МВД Грузии начало расследование по факту атаки хакеров на сайт президента страны Саломе Зурабишвили.