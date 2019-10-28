Йошкар-Ола, , 16:56 — REGNUM В квартирах поселка Медведево загорелись газовые плиты в нескольких квартирах. Об этом ИА REGNUM сообщили в ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола».

В компании пояснили, что к этому привела аварийная ситуация на газораспределительном пункте №67 в поселке. Давление газа повысилось, что и привело к возгоранию плит.

В настоящее время аварийно-спасательные бригады компании ведут восстановительные работы. От газоснабжения отключены около 2 тыс. квартир.

В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, между тем синоптики в Марий Эл, как и во многих регионах Поволжья прогнозируют порывистый ветер. А ГИБДД республики предупреждает о резком похолодании и рекомендует поменять летнюю резину на зимнюю.