Филадельфия, США, , 16:53 — REGNUM В американском городе Филадельфия мужчина самостоятельно добрался до больницы, получив 15 огнестрельных ранений, сообщает 28 октября телеканал Foxnews.

По утверждению телеканала, мужчина был 15 раз ранен во время перестрелки, на месте которой полицейские нашли 23 гильзы, но не обнаружили тел погибших.

Идёт проверка видеозаписей камер наружного наблюдения, установленных возле места происшествия.

Местные полицейские не сообщают личные данные раненого мужчины, но уточняют, что в больницу он «просто пришёл».

В данный момент мужчина находится в критическом состоянии, но врачи считают, что его удастся спасти.

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